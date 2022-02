Prix des pâtes : une hausse spectaculaire

Et si les pâtes devenaient un produit de luxe, au point de faire des stocks ? Cet internaute a anticipé la flambée des prix. La hausse est bien réelle. C'est même le produit alimentaire qui a le plus augmenté en un an, plus de 7% en moyenne, loin devant les huiles et les légumes. Dans les rayons des supermarchés, certains clients commencent à s'en apercevoir. La raison de cette augmentation : une météo capricieuse. Des pluies abondantes en Europe et une sécheresse sans précédent au Canada ont entraîné une forte baisse de la production du blé dur. Le prix à la tonne a ainsi presque doublé depuis l'été dernier. Et quand le cours des céréales flambe, ce sont les pâtes qui coûtent plus cher, surtout les paquets de premier prix. Une hausse qui a de quoi inquiéter les petits budgets. Comme chez beaucoup d'étudiants, le placard est rempli de pâtes en tout genre. Alors, si ça augmente encore, ils risquent de devoir se priver de certains loisirs. Un budget qui va s'alourdir encore dans les prochaines semaines. Les associations de consommateurs anticipent une hausse générale de 60% sur ce produit tant prisé par les Français. T F1 | Reportage P. Corrieu, L. Deschateaux