Prix des péages : un geste des sociétés d’autoroute

Sur la route des vacances, entre Nîmes (Gard) et Montpellier (Hérault), les automobilistes font le compte. Le péage a augmenté de 2% cette année 2022. Une hausse que certains automobilistes trouvent injustifiée. En 2021, les sociétés d'autoroute ont versé entre un et deux milliards d'euros à leurs actionnaires. Puisqu'elles sont bénéficiaires, pourraient-elles faire un geste en faveur du pouvoir d'achat des Français ? Ce lundi soir, seule VINCI annonce un premier geste. Pour tous ceux qui utilisent le chèque vacances pour payer le télépéage, la société leur créditera 10% de plus. Néanmoins, on se demande si l'Etat peut contraindre les autres sociétés à baisser leur tarif. Selon un expert, la réponse est non. Pour cause, le prix des péages est réglementé et est fixé tous les ans au 1er février. Par ailleurs, il augmente en fonction de l'inflation de l'année précédente et des nouveaux travaux planifiés sur le réseau. En moyenne chaque année, un Français dépense 275 euros pour le péage. TF1 | Reportage A. Fourcade, A. Cazabonne, L. Garcia