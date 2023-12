Prix des péages : une nouvelle hausse qui passe mal

À l'annonce d'une prochaine hausse du prix des péages, la réaction des automobilistes est unanime. Dès le 1er janvier 2024, les tarifs des péages vont augmenter en moyenne de 3%. Concrètement, selon nos calculs, chaque aller-retour Paris-Bordeaux coûtera 3,20 euros de plus. Entre Lyon et Marseille, ce sera 1,46 euro supplémentaire. Pour beaucoup, c'est la goutte de trop. Alors, ils vont essayer de prendre de temps en temps la Nationale. Cela tombe bien, car l'augmentation en 2025 pourrait être encore plus élevée. C'est en tout cas la menace que brandissent plusieurs sociétés d'autoroutes. En cause, une taxe que le gouvernement souhaite leur faire payer sur leurs profits. Si le projet est maintenu, elles l'assurent, il faudra compenser par des hausses des tarifs. Et selon un représentant d'une société d'autoroutes, "Au 1er février 2025, cette compensation aurait pour effet un supplément de hausse des péages de l'ordre de 5% en moyenne". Sans compter l'inflation, ce serait une hausse record. Une telle augmentation serait-elle possible ? Le ministre des Transports s'en défend. Mais le bras de fer risque de se terminer devant les tribunaux. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Laurent, F. Maillard