Prix du carburant : le covoiturage a le vent en poupe

Sur un aire de covoiturage, Hélène Bernard attend sa collègue. Hier, elle était conductrice. Aujourd'hui, elle sera passagère. Pour se rendre au travail, elle parcourt chaque jour une soixantaine de kilomètre. Avec cette formule par alternance, elle économise chacune un trajet sur deux. "Deux pleins par mois à 80 euros juste pour venir travailler, ça fait quand même beaucoup", précise Claudia Ackermann, dessinatrice. "Par semaine, j'économise 20 à 25 euros environ. ce qui n'est pas négligeable", indique Hélène, assistante commerciale export. De nombreux Français se convertissent au covoiturage. En Alsace, une nouvelle application va plus loin. Vous y inscrivez votre destination, et si un chauffeur passe par-là, il vous emmène. Une sorte d'auto-stop connecté. Gratuit pour le passager, le chauffeur, lui, touche un euro par personne emmenée, payé par les communes. Une solution idéale pour Hervé Couty. Il n'aurait pas les moyens d'entretenir une voiture. "Si je compte toute l'économie totale en faisant le covoiturage, ça peut aller jusqu'à 2 000 euros par an. Ce qui n'est pas négligeable, entre les assurances que vous économisez, et justement le carburant", confie-t-il. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, C. Eckersley