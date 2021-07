Prix du carburant : un été plus cher à la pompe

Entre retour au bureau et départ en vacances, nos compatriotes prennent à nouveau leurs voitures quoiqu’il en coûte. En moyenne, sur l’année qui vient de s’écouler, l’E sans plomb 95 est passé de 1,34 euro le litre à 1,56. Le litre de gazole, lui, coûte actuellement 1,45 euro. “Je vais en Italie. Et je vais faire, à peu près 1 500 kilomètres, pour les vacances. J’essaie de voir où sont les stations les plus rentables.”, nous confie un automobiliste. Évidemment, cette hausse va peser dans le budget des vacances. Prenons, par exemple, un trajet Clermont-Ferrand - La Rochelle, en citadine essence. Il vous en coûtera 42 euros de carburant, 6 euros de plus que l’année dernière. et si vous ralliez Caen à Palavas-les-Flots, dans une voiture familiale diesel, la facture atteint les 80 euros contre 68 en 2020. Les aoûtiens ne seront pas mieux lotis. Il n’y aura pas de baisse dans l’horizon. La demande en carburant est soutenue partout, la reprise est là en Chine, aux États-Unis et bientôt en Europe, à condition que la condition sanitaire ne se dégrade pas. “tant qu’on n’est pas reconfiné, la reprise économique aura lieu. La demande pétrolière reviendra au niveau d’avant Covid. Et du coup, les prix resteront à peu près là où ils sont aujourd’hui”, précise Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières. C’est l’un des corollaires de la loi de l’offre et de la demande. Le pétrole, c’est quand on en a le moins besoin qu’il coûte le moins cher.