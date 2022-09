Prix du fuel : c'est le moment de remplir ses cuves

Comme toujours, avant l'hiver, Etienne remplit la cuve de sa chaudière au fioul. Mais pour cette année 2022, la facture a presque doublé. " En 2021, le fioul était à 0,879 euro le litre, il est aujourd'hui à 1,44 euro. Et même si vous l'achetez à ce prix extrêmement cher, vous êtes obligés de les surveiller sans cesse pour acheter au moment où il est un petit peu moins cher", fait-il savoir dans le 20H de TF1. C'est ce que font les clients de ce livreur de fioul. Il y a un mois, le litre était 20 centimes plus cher. Sur 1 000 litres, c'est donc 200 euros de différence. Alors, beaucoup préfèrent jouer la sûreté de peur que les cours ne remontent. C'est le cas par exemple de Virginie. D'habitude, elle se réapprovisionne beaucoup plus tôt dans l'année. Dans cette entreprise de livraison de fioul, le téléphone n'arrête pas de sonner. Elle est assaillie de demandes. Le directeur doit répondre à plusieurs centaines d'appels par jour. Pour cause, ces tarifs sont plus compétitifs car ils suivent le prix du marché en temps réel. Si les livraisons augmentent, les volumes commandés, eux, diminuent. Les clients qui font le plein complet de fioul sont de plus en plus rares. Les prix sont encore trop hauts. TF1 | Reportage A. Lebranchu, G. Thorel, X. Thoby