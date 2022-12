Prix du gaz et de l’électricité : quelle augmentation en 2023 ?

Cette année, la famille de Xavier a fait beaucoup d’efforts pour ne pas voir sa facture d’énergie augmenter. Pourtant, dans quelques semaines, celui-ci n’échappera pas à une augmentation des tarifs. Il sera, quoi qu’il arrive, moins protégé. Si la hausse des prix était limitée à 4%, désormais, elle sera plafonnée à 15%. "Avec l’augmentation, ça fait que de 1 200, on passe à 1 380", explique-t-il. Quand interviendront ces augmentations ? Et sous quel calendrier ? Pour le gaz, c’est à partir du 1er janvier, et au 1er février pour l’électricité. On le rappelle : tous les foyers individuels et les petites copropriétés sont concernés par ce bouclier tarifaire. Après février, y aura-t-il d’autres hausses sur vos factures ? La réponse est non. En tout cas, pas jusqu’au 30 juin pour le gaz. Pas de nouvelle hausse non plus jusqu’à fin 2023 pour l’électricité. Certains ménages se plaignent : "C’est le rôle du gouvernement de rentrer et d’intervenir dans le marché dans ces cas-là" ; "Cette augmentation, nous, on va la sentir. Mais on n’est pas les plus à plaindre". Sachez néanmoins que sans l’intervention de l’État, vos factures en 2023 auraient dû doubler, selon le gouvernement. TF1 | Reportage C. Abel, L. Baqué, P. Marcellin