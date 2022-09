Prix du gaz et de l'électricité : quelle hausse en 2023 ?

La flambée des prix n’est pas prête de s’arrêter alors quel bouclier tarifaire en 2023 ? Il sera prolongé au-delà du 31 décembre. Cette année, la hausse du prix de l’électricité aurait dû être de 40%. Grâce à l’État, pour les Français, elle n’a été que de 4%. Pour le gaz, le prix aurait pu exploser de 80%. Il est resté bloqué à celui de l’an dernier. Le gouvernement a fait ses calculs. S’il arrête le bouclier tarifaire en janvier 2023, la facture d’électricité augmentera en moyenne de 120 euros par mois, celle de gaz de 180 euros par mois. Aucun montant annoncé, pour le moment, mais le bouclier atténuera les hausses pour tous les Français. Y aura-t-il en plus un nouveau chèque énergie ? La réponse est oui. Six millions de Français ont perçu entre 48 et 227 euros. Le Parlement va discuter de son futur montant. Il pourra être versé à davantage de foyer. Ces mesures ont permis une hausse des prix limitée en 2022 : 11% sur l’électricité en France, selon le FMI. Bien moins que la moyenne européenne : près de sept fois supérieur ou que nos voisins allemands avec 38% ou le Pays-Bas à 209%. Un bouclier tarifaire français qui a coûté plus de 16,5 milliards d’euros à l’État. TF1 | Reportage A. Tassin, M. Chantrait, M. Lezis