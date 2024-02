Prix du gaz : nouvelle hausse en juillet

C'est une mauvaise nouvelle pour Cynthia Popineau, habitante d'une maison chauffée au gaz, de Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), et son compagnon. En juillet, le prix du gaz, utilisé pour l'eau chaude et la cuisine, va augmenter de 10,4 %, et de 5,5 % pour le chauffage. Pour 1 715 euros, elle chauffe sa maison de 100 mètres carrés à 18° maximum, malgré ses efforts pour se protéger du froid. Pourquoi cette nouvelle hausse de 5,5 % ? Le prix du gaz se décompose en trois parties : l'approvisionnement d'abord, qui représente plus de la moitié du total, les taxes ensuite, et enfin l'entretien du réseau. C'est justement cet entretien qui coûte de plus en plus cher à cause d'une consommation de gaz en chute libre ces dernières années. Le prix unitaire a explosé, en trois ans comptez +70 %. Grâce au bouclier tarifaire du gouvernement, la hausse fut limitée. Mais aujourd'hui, c'est terminé, et la France affichait même, en janvier 2024, des prix plus élevés que certains voisins. Malgré tout, il pourrait y avoir un début de bonnes nouvelles, les prix du gaz chutent sur les marchés mondiaux depuis deux mois, et si cette baisse perdure toute l'année 2024, elle devrait se voir sur nos factures. TF1 | P. Gallaccio