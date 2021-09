Prix du gaz : pourquoi il augmente encore

Plus 10% en juillet, plus 9% en septembre. Cette particulière se chauffe au gaz. Depuis janvier, chaque mois, sa facture s’alourdit. “Pour 2021, j’ai subi une augmentation de 186,74 euros”. Ce vendredi, le prix du gaz va encore augmenter. Plus 12,6%, c’est 100 euros de plus pour elle. Comme cette cliente au tarif réglementé, trois millions de Français sont concernés. Et pour une famille de quatre personnes dans une maison de 100 mètres carrés, les hausse cumulées depuis janvier représente 54% de plus sur leur facture, soit 613 euros. Pour les spécialistes, le phénomène devrait continuer. Pour ne pas subir ces hausses, vous pouvez changer de fournisseur. C’est gratuit. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Avantage : vous pouvez passer au prix fixe. Pendant un, deux ou trois ans, votre fournisseur vous propose un seul et même prix fixe tous les mois. Attention : à la fin de ce contrat, les prix peuvent à nouveau augmenter.