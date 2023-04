Prix du gaz : pourquoi votre facture ne baisse-t-elle pas ?

Dans le reportage en tête d'article, toutes les pièces dans une maison moderne sont chauffées au gaz. Il y a encore trois ans, son propriétaire payait 80 euros par mois. Aujourd'hui, tout a changé. Son fournisseur de gaz lui adresse des factures comprises entre 145 et 208 euros. Une situation incompréhensible, car depuis quelques mois, les cours du gaz sur les marchés ont été divisés par cinq. Des tarifs qui ne baissent pas, mais comment expliquer cette situation ? En analysant tout d'abord une facture, le gaz, la matière première, ne représente que 35 % du prix total. Le reste correspond au coût de transport, de stockage et aux taxes. Et puis les fournisseurs écoulent actuellement du gaz acheté il y a des mois à des prix très élevés. "Les prix du gaz dans nos factures dépendent des achats qui ont été faits il y a quatre mois, il y a six mois, il y a huit mois quand on était au milieu de la crise énergétique", explique Anna Creti, spécialiste énergies à l'université Paris Dauphine-PSL à Paris. Les fournisseurs vont faire évoluer leurs tarifs dans quelques mois. "Si la baisse continue, il y aura une répercussion sur les prix", confirme Engie. Mais de combien ? Pour l'instant, les fournisseurs restent prudents. Ils attendent de voir si la baisse du prix du gaz s'installe dans la durée. Pour les particuliers, il faudra attendre cet été. "En juin, on peut s'attendre à voir des offres jusqu'à - 10 % du tarif réglementé. Ce qui représente par mois entre 20 et 30 euros pour les particuliers qui se chauffent au gaz", indique Marguerite Buisson, production manager chez Hello Watt". Ces nouvelles offres concerneront aussi les 2,5 millions de foyers actuellement protégés par le bouclier tarifaire qui devrait prendre fin en juin prochain. TF1 | Reportage L. Romanens, F. Chadeau, J. Bervillé