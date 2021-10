Prix du gazole : pourquoi ce plus haut historique ?

En arrêtant dans votre station-service ces derniers jours, vous avez peut-être eu la même réaction que ces automobilistes. "Ça a bien augmenté", dit une senior. "Je vous dirai que ça a augmenté de 20 euros en deux mois pour 70 litres", constate un homme. En effet, découvrez en tête de cet article la courbe des prix des carburants sur les trois derniers mois. Sans-plomb et gasoil montent très vite. Le diesel atteint même 1,53 euro le litre en moyenne, un record. Jamais faire son plein en gasoil n'a couté aussi cher. Il faut débourser 15 euros de plus en un an. Le plein de diesel est à 76,5 euros, du jamais-vu. Pourquoi ? Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas uniquement à cause du prix du baril de pétrole. Un baril coûte aujourd'hui 85 dollars, c'est cher, mais on est très loin du prix de 2008 quand les barils frôlaient les 140 dollars. Pourtant à l'époque, le diesel était plus abordable qu'aujourd'hui. Les vrais responsables, ce sont en fait les taxes sur le diesel. En 15 ans, elles ont beaucoup augmenté pour décourager son utilisation jugée polluante. Ces taxes représentent désormais les deux tiers du prix du gasoil. "On a augmenté comparativement un peu plus la fiscalité sur le diesel par rapport à l'essence. Le résultat, là, où vous aviez vers 2010 - 2012, 20 ou 30 centimes d'écart entre le diesel et l'essence. Aujourd'hui, on est à peine à 5 ou 6 centimes", explique Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières. Essence et gasoil pourraient encore augmenter dans les prochains jours. Pour le moment, le gouvernement n'envisage pas de baisser les taxes et demande plutôt aux distributeurs de réduire leurs marges. Ces derniers estiment qu'elles sont pourtant déjà faibles, 1 à 2 centimes par litre.