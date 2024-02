Prix du lait : les agriculteurs maintiennent la pression

Depuis le début de l'année 2024, Éric est en colère contre l'entreprise qui achète son lait. Malgré une production de 700 000 litres par an, l'équilibre financier de l'éleveur est très précaire. Carburant, énergie, et même le budget nourriture de ses bêtes ont augmenté. Comme Éric, ils sont des centaines à refuser le prix que le géant industriel Lactalis veut leur imposer. Depuis janvier, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties pour le montant de la rémunération du litre de lait. Une différence d'un centime d'euro par litre qui peut paraître symbolique, mais à l'échelle d'une exploitation agricole, cela représente des milliers d'euros. Alors le bras de fer se poursuit. Yohann Serreau, président de l'Union nationale des éleveurs livreurs Lactalis, participe aux négociations. Il dénonce un manque de transparence de son acheteur. Contacté, le géant industriel se défend. L'entreprise insiste sur ses lourds investissements. Entre les producteurs et Lactalis, une médiation se poursuit sous les gîtes du ministère de l'Agriculture pour assouplir le dialogue et trouver le juste prix. TF1 | Reportage M. Beringer, M. Stiti, X. Thoby