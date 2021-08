Prix du pain : pourquoi il va augmenter

Elle est notre pain quotidien, notre symbole français, la baguette. "Je suis une grosse mangeuse de pain donc plus cher, pas de problème", lâche une cliente d'une boulangerie. Augmenter son prix même d'un seul petit centime, c'est déjà une affaire nationale. "C'est quand même sacré le prix du pain en France. On y tient beaucoup à notre petit 1 euro ou 1,10 euro. Ça peut changer vraiment l'habitude de beaucoup de Français", affirme un autre client. Pourtant, les cours du blé flambent et donc ceux de la farine. La cause, c'est d'abord un climat déréglé sur toute la planète qui a fragilisé les récoltes partout. "Ça a été le Canada et les États-Unis qui ont été en proie à une sécheresse relativement importante. Ça a été l'Europe de l'Ouest avec un climat qui a été particulièrement pluvieux sur la fin de cycle et qui a conduit la production française en baisse ", explique Arthur Portier, consultant Agritel. Une récolte moins importante et aussi de moins bonne qualité comme nous l'expliquait ce week-end ce professionnel de la Bourse. " 2020, des gros grains avec une belle forme, une belle couleur et à ma gauche, 2021 avec une couleur très pâle, très terne, et donc la quantité de farine sera moins importante quand l'aumônier travaillera le grain", dit-il. Du coup, le prix de la farine meunière s'envole et les boulangers vont bien devoir répercuter cette hausse quelque part, mais pour beaucoup, pas question de toucher à la baguette. " La farine représente 20 à 25 % du prix de la baguette, donc la matière première. Après l'employeur décidera par rapport à sa masse salariale et ses charges fixes. Donc sur la baguette, moi, je ne touche pas par contre sur les viennoiseries et différents produits, oui ", dit Raoul Maeder, artisan boulanger. La baguette classique ne devrait donc pas énormément augmenter. La baguette tradition ou les pains spéciaux risquent eux par contre de prendre quelques centimes.