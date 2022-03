Prix du poisson : pourquoi ils flambent

Dans cette poissonnerie, on vendait le dos de julienne 23,50 euros il y a trois mois. Aujourd'hui, c'est presque 32 euros. Dans le rayon de ce supermarché, le maquereau et son cousin le chinchard étaient vendus 4,50 le kilo, quasiment 7 ce matin. Et au marché, ce tourteau est passé de 8 euros pièce à 13 euros en quelques mois. La hausse des prix est généralisée, et ça les clients l'ont remarqué. Résultat, certains achètent moins pour rester dans leur budget. Comment expliquer cette hausse inédite ? Pour le comprendre, direction Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français. José Leprêtre prépare son bateau, mais il hésite encore à sortir en mer demain. Le gasoil est trop cher, cela risque de ne pas être rentable. "À partir du moment où le gasoil dépasse les 70 - 75 centimes, ça devient très compliqué à la pêche", déplore-t-il. Des pêcheurs qui partent moins souvent en large. Des quotas de pêche qui se réduisent. Au bout du compte, moins de poissons à vendre, et donc des prix qui s'envolent. Stéphane Pruvost, mareyeur "JP Marée", nous donne un exemple, le merlan. "On avait payé entre 60 et 70 centimes sur les criées de samedi. On voit que le même produit ce matin en moyenne coûte 3,33 euros à la criée de Bouogne", explique-t-il. Ce mareyeur achète 15 tonnes de poisson par jour. Il doit ensuite les conditionner et les transporter. Et le polystyrène devient aussi de plus en plus cher. "Le polystyrène, par exemple, qui est notre plus gros consommable pour pouvoir en fait conditionner nos produits, lui augmente ces six derniers mois de 17 %, le transport de 12 %", indique-t-il. Des coûts qui se répercutent forcément sur le prix final payé par le consommateur. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Yzerman, B. Agirbas