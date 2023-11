Prix en rayon : ces marques qui veulent de nouvelles hausses

Après avoir obtenu 10% de hausse, l'année 2022, Coca-Cola revient à la charge et demande cette fois 7% d'augmentation, à peine les négociations commerciales commencées. Ce n'est pas tout, les grands groupes sont très incisifs sur les augmentations. Anonymement, le porte-parole d'une grande enseigne nous révèle que les négociations commencent sur des bases difficiles. Contactés, L'Oréal et Carambar contestent les chiffres révélés. La marque de friandise précise qu'elle demande de l'ordre de quatre à 5%. Pourtant, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, martèle depuis des mois que les prix doivent baisser. Alors, y a-t-il des abus de la part des grands groupes ? Pas le moins du monde, selon Jean-Philippe André, représentant des industries alimentaires. En coulisse, les grandes surfaces, comme les industriels, se préparent à un marathon de négociations. Tous auront intérêt à trouver un juste prix. Quels tarifs dans vos rayons en février 2024 ? Impossible de le savoir pour l'instant, mais Bercy prévient que toutes les hausses seront vérifiées, analysées et justifiées auprès des consommateurs TF1 | Reportage M. Beringer, A. Chomy, K. Jinlack