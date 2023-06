Prix en supermarché : coup de pression dans les rayons

À quinze jours des premières baisses promises dans les rayons par Bruno Le Maire, où en est-on dans les discussions entre grandes surfaces et industriels ? Soixante-quinze géants de l'agroalimentaire se seraient engagés à baisser les prix, mais en coulisse, ça patine. En tout, une quinzaine d'industriels négocierait dans l'ombre. Panzani est le seul industriel qui annonce officiellement vouloir baisser ses prix. C'est un représentant de supermarché qui nous déclare que cette baisse sera entre 2% et 4%. Nous avons contacté une cinquantaine d'industriels, mais la majorité reste très floue. Ils évoquent seulement des promotions sur certains produits. C'est le cas de Coca Cola et de Haribo. Ce dernier affiche plusieurs centimes de baisse sur ses paquets de bonbons. Pour d'autres marques, le dialogue est au point mort. Pernod Ricard et Leclerc, par exemple, n'ont pas encore bouclé les précédentes négociations du mois de mars. Et cela se voit dans les magasins de l'enseigne. L'après-midi de ce mercredi 14 juin, plusieurs rayons étaient vides. On se demande si des baisses seront bien visibles un jour. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Derre, K. Yousfi