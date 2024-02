Prix et origine des produits : la promesse de contrôles renforcés

Mieux contrôler les prix, peut-être, mais cela reste insuffisant pour des agriculteurs qui s'en sont pris, ce mercredi, à Lactalis, géant de l'industrie du lait, à Laval (Mayenne). Ils envahissaient le siège et visaient directement le patron Emmanuel Besnier. Les grandes surfaces continuent aussi d'être ciblées, comme à Rennes (Ille-et-Vilaine). Le gouvernement multiplie le contrôle, 1 400 depuis le début de cette année 2024. Des grands industriels à la grande distribution, 105 d'entre eux ne respectent pas la loi Egalim censée assurer un revenu décent pour les agriculteurs. Et c'est toute la chaine d'achat qui est passée au crible. Les énormes centrales d'achats européennes de certaines grandes surfaces sont également dans le viseur. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, promet de sanctionner deux d'entre elles. Les contrôles s'effectuent sur la rémunération, mais aussi sur l'origine des produits pour vérifier qu'ils sont bien français. Environ 372 abus ont été signalés par l'administration pour 1 000 établissements contrôlés ces dernières semaines. Cette vaste transformation risque pourtant de peser sur le budget des consommateurs. D'après Bercy, les premiers procès-verbaux des contrevenants (industriels et grandes surfaces) seront dressés dans les prochains jours. TF1 | Reportage M. Beringer, K. Gaignoux, S. Guerche