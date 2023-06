Prix et taux d'intérêt : l'immobilier à l'arrêt

Ne vous fiez pas aux prix sur la vitrine. Depuis le début de l'année 2023 dans l'agence immobilière Century 21, le montant des biens ne fait que baisser. La faute à une demande qui diminue, car les taux de crédit ont triplé, voire quadruplé, en à peine six mois. Alors forcément les clients, comme Maria, hésitent à investir. À Bordeaux, le prix de l'immobilier a baissé de plus de 4 % en un an, une première après des années d'un marché en croissance constante. Alexandre Lafaurie, manager Century 21, explique qu'avant, c'étaient les vendeurs qui étaient en position de force, et maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a un an, des biens comme celui sur les images, se vendaient en à peine deux semaines, aujourd'hui en six mois. Jean-Luc, agent immobilier, n'a pas eu une seule offre. Selon lui, aujourd'hui, il y a plus de demandes sur l'allocation. Selon les prévisions, la baisse des prix de l'immobilier devrait se poursuivre si les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Il pourrait atteindre les 4 % dans les mois qui viennent. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Arfel