Prix du gaz : comment réduire la facture ?

Les tarifs du gaz ont à nouveau augmenté de 3,25% ce 1er octobre 2018. Il s'agit du sixième mois de hausse consécutive, car depuis le début de l'année 2018, le montant de la facture a connu 10,4% d'augmentation. Une flambée qui touche près de sept millions de ménages dans notre pays. Il existe pourtant des méthodes simples et efficaces, comme les achats groupés, pour faire des économies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.