Prix du lait : les producteurs seront-ils mieux rémunérés ?

Pour 10% des 240 millions de briques de lait vendues dans les magasins, un accord a été signé entre la laiterie industrielle, le distributeur et les agriculteurs. Pour un litre de lait, l'éleveur touchera désormais 37 centimes. Pourquoi accorder un meilleur prix aux agriculteurs ? Qui va le payer ? Et cela va-t-il suffire à changer la donne pour eux ?