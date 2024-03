Prix : le magasin de bricolage serre la vis

Patrick et Claudine souhaitent refaire entièrement leur cuisine. Il y a une bonne nouvelle ce mardi après-midi dans l’enseigne dans laquelle ils se sont rendus : le prix du carrelage est en baisse. Celui dans les images, par exemple, n’est plus à 16, mais à quatorze euros le mètre carré. Et ce n’est pas le seul rayon concerné. Un produit sur cinq voit son prix baisser. Un pot de peinture voit de 80 à 70 euros. Les tables et les chaises de jardin deviennent, elles aussi, plus attractives. Pourquoi ces changements de prix ? Le transport entre la France et l’Asie coûte désormais moins cher. L’autre raison, c’est aussi la chute du prix des matières premières, comme le bois et le métal, et celui du gaz. Voilà pourquoi cette baisse de prix va se poursuivre, d’après le président du groupement Les Mousquetaires, invité ce matin de la matinale de TF1. Relancer la construction et la consommation, c’est l’objectif d’une autre enseigne qui a suivi le mouvement avec une baisse moyenne de cinq à 10%. Et pour l’instant, cela fonctionne. TF1 | Reportage V. Dépret, S. Hernandez