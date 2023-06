Prix : l'inflation marque le pas

Après des mois de forte hausse, l’inflation ralentit enfin. En premier lieu, c'est grâce à la baisse du cours de l’énergie : gaz, électricité et pétrole ont vu leur prix fondre. Côté alimentaire, là aussi, les signaux sont au vert. Le cours des matières premières, comme les céréales, a chuté. Résultat dans les rayons, le prix de l’huile, des yaourts, du pain, ou de votre côté de bœuf a augmenté bien moins vite ce mois-ci. Prenons un exemple, la viande a pris 0,5% au mois de mai alors qu’en moyenne depuis un an, la hausse pouvait atteindre 3% chaque mois. Et la tendance est la même sur les produits non-alimentaires, comme les jouets. Tous ces achats vous coûtent donc moins chers même si cela ne vous a pas vraiment sauté aux yeux. “Je n’ai pas remarqué d’évolution significative” affirme un des clients. C’est normal, il ne s’agit pour l’instant que d’un ralentissement de la hausse des prix. Certains supermarchés ont déjà pris les devants, en prenant sur leur marge, pour baisser le prix de certains produits. Mais le gouvernement maintient la pression sur les grands industriels de l’agroalimentaire pour que ces baisses se généralisent et soient bien visibles sur votre ticket de caisse. TF1 | Reportage T. Leproux, P. Rousset, G. Sellem