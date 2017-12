Prix mini aux heures creuses : le bon filon des "Happy Hours"

Depuis quelques années, les commerçants, coiffeurs ou encore mécaniciens, proposent ce qu'on appelle des "Happy Hours". Pour les clients, le concept permet de profiter de prix imbattables pendant les heures creuses. Souvent, les prestations sont en plus cumulables. Pour les commerçants, les happy hours boostent le chiffre d'affaires et permettent une meilleure répartition de la clientèle. Illustrations en région parisienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.