Prix, normes : pourquoi le poulet ukrainien inquiète en France

Nous sommes au centre de l'Ukraine, dans la région de Vinnytsia. C'est de là que viennent 80% des poulets ukrainiens qui arrivent en Europe. Il y a des gardes partout, donc il est impossible d'approcher, encore moins en temps de guerre. Dans les hangars de l'entreprise MHP, 40 millions de poulets, c'est le premier producteur du pays. Dans quelles conditions sont-ils élevés ? John Rich, président du comité de direction du MHP, dit que les normes en Ukraine sont exactement les mêmes que celles de l'Union européenne, mais ce n'est pas si sûr. Sur place, il n'y a pas de contrôles de l'Union européenne et certainement pas les mêmes coûts. Avec 370 000 hectares cultivés pour nourrir les poulets, l'entreprise fait des économies d'échelle, dans un pays où le salaire minimum est sept fois inférieur au SMIC. Certains poulets ukrainiens que nous mangeons viennent de plus petites exploitations, comme celle de Maria, directrice d'un élevage de volailles, dans la région de Lviv. Il y a plus de vingt poulets au mètre carré dans son élevage. Pour respecter la norme européenne, il en faudrait environ cinq de moins. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Charles-Messance, C. Yaremenko