Les Français en mangent chaque année près de 20 kg par an et par habitant. On parle évidemment des pommes, mais mauvaise nouvelle : cette année elle va coûter plus cher. Ce à cause d’une récolte qui s’annonce mauvaise dans toute l’Europe suite à une vague de froid il y a quelques semaines. Illustration chez ces producteurs en Normandie.