Prix record des carburants : la voiture électrique grande gagnante

Ça y est, Jacques a décidé de sauter le pas. Ce retraité a opté pour une location longue durée. Une voiture électrique neuve, la moins chère du marché. Son loyer s'élève à 100 euros par mois. Et il n'est pas le seul. Ce concessionnaire propose toute une gamme de véhicules électriques. Aujourd'hui, il représente les trois-quarts de ses ventes. Et ce qui permet de dynamiser les ventes, c'est le marché de l'occasion. Dans cette concession en région parisienne, on trouve près de 40 véhicules à tous les prix, de la voiture de luxe à 40 000 euros jusqu'à des petits modèles à des tarifs très abordables. Des voitures électriques accessibles à tous et qui suscitent la curiosité des clients. Cependant, certains ont encore quelques réticences. Attention aussi au modèle choisi. En plus de l'achat du véhicule, il faut parfois louer la batterie. Un abonnement mensuel entre 70 et 120 euros par mois. T F1 | Reportage A. Cazabonne, S. Deperrois