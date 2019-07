Probiotiques : des compléments alimentaires bons pour la santé ?

Les probiotiques sont des bactéries qui aident à bien digérer. Elles sont produites naturellement par l'organisme, mais on peut aussi en acheter pour renforcer la dose. C'est même un business particulièrement florissant pour la parapharmacie. Mais est-ce vraiment efficace ? Comment fonctionnent ces nouveaux compléments alimentaires ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.