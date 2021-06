Procès Bygmalion : le récit de l’audition de Nicolas Sarkozy

C'est un Nicolas Sarkozy pugnace, loquace et parfois même énervé qui a longuement répondu aux questions du tribunal. Il nie avoir personnellement engagé des frais excessifs dans sa campagne présidentielle de 2012, jusqu'à "ignorer" le nom de l'agence événementielle choisi par l'UMP pour orchestrer sa campagne. "À cette époque-là, je n'avais jamais entendu parler de Bygmalion (...) Jamais on ne m'a cité le nom de Bygmalion. Jamais ! Jamais ! Jamais !", a-t-il déclaré. L'accusation estime qu'au fur et à mesure de ses meetings, l'ancien chef de l'État a laissé filer les dépenses et a bénéficié d'une fraude basée sur de fausses factures. Fraude lui ayant permis de disposer du double du plafond autorisé par la loi. Nicolas Sarkozy, lui assure qu'il ne s'occupait pas personnellement du budget de la campagne. "Est-ce que vous m'imaginez aller dans une réunion pour parler du prix des drapeaux, du coût des trains à affréter ? Je n'aurais pas tenu deux minutes. J'étais submergé de travail", poursuit-il. À l'appui de sa démonstration, Nicolas Sarkozy va même jusqu'à invoquer ses prédécesseurs. "Je n’ai jamais vu Chirac viser une facture. Je n’ai jamais vu Balladur viser une facture. Vous imaginez M. Hollande à l'Élysée en train de signer une facture avec M. Sapin ? L'audition de l'ancien président n'a pas convaincu Jérôme Lavrilleux, prévenu comme lui. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.