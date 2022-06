Procès : comment Johnny Depp a sauvé sa peau face à Amber Heard

Quand ils ont appris la condamnation d’Amber Heard pour diffamation à 15 millions de dollars, ramenée à 10 millions par le juge, les fans de Johnny Depp ont explosé de joie. Et puisque l’acteur n’était pas là, ce sont ses avocats qui ont été ovationnés comme des stars. C’est surtout la fin de six semaines de procès qui ont passionné l’Amérique, toute la presse américaine et internationale, les fans d’Amber Heard et surtout ceux de Johnny Depp. Le procès a été retransmis en direct sur Internet. Cinq millions de personnes connectées rien que pour le verdict. Plus de 500 millions partout dans le monde pour tout le procès pour voir deux stars hollywoodiennes laver leurs linges sales en public. Le héros de 21 Jump Street ou Pirates des Caraïbes a épousé Amber Heard en 2015. Mais en 2018, la comédienne a accusé Johnny Depp de violences physiques et psychologiques. Il l’attaque pour diffamation. Elle fait de même. Johnny Depp, lui aussi, est condamné pour diffamation à 2 millions de dollars. Un montant moindre qui en fait le vainqueur de ce procès. L’actrice, qui dit avoir dépensé 6 millions de dollars en frais d’avocats, était la seule présente à l’énoncé du verdict. Une seule personne était venue soutenir Amber Heard, elle, comme de nombreuses associations, regrettent une décision de justice qui n’aiderait pas à libérer la parole des victimes. T F1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard, T. Collet