Procès Daval : les aveux de l'accusé

Sous bonne escorte, Jonathann Daval revient au tribunal après avoir passé une nuit à l'hôpital suite à un malaise. Pour la famille d'Alexia, c'est le moment le plus intense du procès. L'accusé a déjà reconnu avoir tué Alexia. Mais, à la barre, ce jeudi après-midi, face au président de la cour d'assise, il commence par un nouvel aveu. Il revient sur les dernières heures d'Alexia et décrit une violente dispute qui a mal tourné, avant de s'expliquer sur ses innombrables contradictions et mensonges. En particulier, celui sur la crémation du corps de son épouse qu'il a longtemps nié. Plus tôt dans la journée de ce jeudi, les experts ont analysé la personnalité complexe de l'accusé. Ils décrivent un homme impulsif, immature, dangereux sur le plan criminologique. En ce quatrième jour d'audience, les zones d'ombre sont encore nombreuses pour la famille d'Alexia. Isabelle Fouillot, la mère, exige la vérité sur les causes de son geste. Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia, réclame la peine maximale pour son ancien gendre. Le verdict est attendu dans les deux prochains jours.