Procès de Christophe Dettinger : deux ans de prison ferme requis contre l'ex-boxeur

Le procès de l'ex-boxeur gilet jaune Christophe Dettinger a lieu ce mercredi 13 février 2019 au palais de justice de Paris. Il avait été filmé en train de boxer des gendarmes mobiles le 5 janvier dernier. Le réquisitoire vient d'être donné et le procureur a requis trois ans de prison, dont deux fermes. Le délibéré est attendu plus tard dans la soirée. On saura alors si l'ex-boxeur retourne ou non en détention.