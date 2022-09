Procès de l'accident de Millas : l'émotion des parents

Cela faisait quatre ans et demi qu’elles attendaient ces moments. Les familles des victimes sont encore choquées et en colère. Mais elles veulent comprendre, obtenir des réponses dans ce procès hors norme à Marseille. Que s’est-il passé dans cet accident où six collégiens sont décédés et 17 autres ont été blessés ? Leurs parents veulent savoir la vérité rapidement désormais. “Au bout de cinq ans, mon fils a une cicatrice et quand je la vois, c’est comme si l’accident avait eu lieu hier”, explique un père. La conductrice du car est mise en examen pour homicide et blessure involontaire. Lors de ce premier jour d’audience devant les juge, en pleure, elle soutient que les barrières étaient ouvertes juste avant l’accident. “C’est absolument impossible de ne pas être durement frappé, tourmenté, perturbé, effondré", explique le maître Jean Codognès, son avocat. Mardi, ce sont les enfants, maintenant adolescents survivants de l’accident qui témoigneront à la barre du Tribunal correctionnel de Marseille. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba