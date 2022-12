Procès de l'attentat de Nice : l'émotion des familles

Pour de nombreuses victimes, ce verdict a un goût de victoire. Les huit accusés ont tous été reconnus coupables par la justice. Après trois mois d'audience, l'heure est à l'émotion, notamment pour Caroline Villani qui a perdu quatre de ses proches dans l'attentat de Nice. "C'est pas rien en fait tout ce qui s'est passé. C'est des enfants, des familles déchirées. Je voulais vraiment que ce soit important et ça a été jugé. Donc, la justice urbaine, pour une fois, elle a bien fait son rôle", a-t-elle déclaré, en larmes. Les trois principaux accusés écopent de 10 à 18 ans de prison alors que la peine requise la plus sévère était de 15 ans. Ils ne sont pas complices de l'attaque, mais la justice estime que certains connaissaient le projet mortifère du terroriste au camion. Les cinq autres mis en cause écopent de 2 à 8 ans d'incarcération. Des peines justes aux yeux de Nadège Renda qui avait été blessée au visage le soir du drame. Le verdict était très attendu à Nice. Il a été accueilli par des applaudissements de la part des victimes et de leurs proches qui ne cachaient pas en sortant leur soulagement. Le spectre d'un deuxième procès n'a pas disparu. Les accusés ont désormais dix jours pour faire appel de leur condamnation. TF1 | Reportage G. Brenier, A. Flieller, A. Guillet