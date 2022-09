Procès de l'attentat de Nice : l'émotion des familles

Il n’y a eu que des visages fermés avec les traits tendus. Après des années d’attente, l’ouverture du procès de l’attentat de Nice s’est ouvert ce lundi après-midi. Célia Viale a perdu sa mère sur la promenade des Anglais. Si elle est venue aujourd’hui, c’est pour voir enfin les principaux accusés. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, le terroriste, a été abattu par les policiers. Dans le box, se trouvent huit personnes qui auraient participé aux préparatifs de l’attentat. Mais, l’enquête n’a pas pu déterminer s’ils étaient au courant de la finalité du projet. Pour les 865 parties civiles, des sentiments d’impatience et d'appréhension sont mêlés. “De la colère surtout, nos états d'âme depuis six ans. On a une cicatrice qui est là, mais bon. Maintenant, on attend de la justice des sanctions”, explique Danielle Lechailler, un témoin. Pour les victimes et leur famille n’ayant pas pu se déplacer à Paris, une salle d’audience a été ouverte à 900 kilomètres de là, au Palais de Congrès de Nice. Les débats seront retransmis en simultanés pendant les trois mois du procès. TF1 | Reportage B. Guénais, G. Brenier, R. Maillochon