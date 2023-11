Procès de Monique Olivier : enfin des réponses pour les familles des victimes ?

Selon les aveux de Michel Fourniret et Monique Olivier, c'est dans leur maison qu'Estelle Mouzin a été séquestrée, violée et tuée. Dans le garage, on aperçoit le matelas sur lequel l'ADN de la fillette a été retrouvé. Quel a été précisément le rôle de Monique Olivier ? Éric Mouzin a tenté de le savoir, en l'interrogeant lui-même, pendant des opérations de fouilles. Aujourd'hui que son complice est mort, Monique Olivier sera seule dans le box, jugée pour trois affaires. La disparition de Joanna Parrish, une Anglaise de 20 ans, disparue en 1990, est moins médiatisée que celle d'Estelle Mouzin. Nous avions rencontré ses parents qui ont écrit à Monique Olivier, mais en vain. Des vies brisées et une quête de vérité, autant de liens avec la troisième famille au cœur de ce procès. Marie-Angèle Domece avait 18 ans, son corps n'a jamais été retrouvé et selon leur avocate, sa famille attend toujours des réponses. L'avocat de Monique Olivier, Me Richard Delgenes, assure que sa cliente est prête à collaborer au procès. Monique Olivier purge déjà une peine de prison à perpétuité pour sept autres meurtres d'enfants. TF1 | Reportage M. Bajac, A. Guillet, Q. Nguyen-Long