Procès de Redoine Faïd : retour sur une évasion hors normes

C'est le visage de la défaite après 95 jours de cavale. Redoine Faïd est rattrapé une fois encore. Les hommes de la BRI immortalisent la fin de cette chasse à l'homme. Pourtant, l'évasion était parfaite. Tout commence avec l'hélicoptère détourné d'un aérodrome voisin, jusque dans la cour de la prison. Le pilote est pris en otage. Tout est réfléchi, les gardiens ont l'interdiction de tirer sur les appareils en vol, alors l'hélicoptère reste un mètre au-dessus du sol. Deux hommes cagoulés, armés en descendent et le chronomètre est lancé. Ils utilisent une meuleuse pour ouvrir les grilles une à une, jusqu'à cette cellule de parloir rouge ou justement, Redoine Faïd avait rendez-vous. En sept minutes et 33 secondes, il s'est évadé sans un coup de feu. L'hélicoptère est abandonné sur une route où une voiture les attend. Elle sera retrouvée brûlée, mais première erreur sur un bouchon où il y avait la trace ADN de son neveu. La famille Faïd est dans le collimateur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. De Juvigny, G. Brenier, P. Lormant