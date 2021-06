Procès de Valérie Bacot : des membres de la famille de Daniel Polette à la barre

Dans ce procès, il n'y a qu'une seule accusée, Valérie Bacot. Cette femme est soupçonnée d'avoir tué d'une balle dans la nuque son mari violent, Daniel Polette. Il y a aussi ceux qui ne sont pas jugés, mais qui ont sans doute leur part de responsabilité dans l'enfer que vivait Valérie Bacot, à commencer par sa propre mère. Ancienne compagne de Daniel Polette. Elle n'a compris que lorsque les gendarmes sont venus arrêter ce dernier, qu'il violait Valérie depuis des années. Pourtant, lors de ses visites en prison, elle emmène sa fille avec elle. La justice aussi est responsable. Et pour cause, une fois la peine de Daniel Polette purgée, elle l'autorise à regagner le domicile familial. Et quand Valérie Bacot et lui décident de s'installer ensemble, encore une fois, personne ne s'oppose. Joëlle Aubague, la mère de Valérie Bacot, a avoué son inquiétude pendant toutes ces années où sa fille était avec Daniel Polette. Elle a également reconnu n'avoir rien fait. Elle croisait les doigts en espérant que tout se passe bien. Pourtant, l'extrême violence de Daniel Polette, tout le monde la connaissait, à commencer par ses frères et sœurs qui sont venus à la barre ce mercredi 23 juin 2021. Sa sœur, Mireille Polette pense en effet qu'il faut que les gens comprennent ce que Daniel Polette était, "un fou". Alain Polette, lui, décrit son frère comme "un monstre", "quelqu'un d'inhumain", "un détraqué".