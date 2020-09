Procès des attentats de janvier 2015 : les familles des victimes face aux accusés

Pour la première fois, les familles des victimes et les rescapés des attentats de janvier 2015 se sont retrouvés dans la même salle d'audience que les complices présumées des terroristes. Ces onze suspects ont été amenés ce mercredi matin au tribunal pour tenter de mieux reconstituer le scénario de trois attaques sanglantes. La justice a devant elle deux mois et demi pour faire surgir la vérité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.