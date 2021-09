Procès des attentats du 13-Novembre : la nouvelle provocation de Salah Abdeslam

Beaucoup se demandaient s'il allait parler. Depuis hier, Salah Abdeslam a pris régulièrement la parole surtout de manière intempestive. C'est encore le cas ce jeudi après-midi, lorsque le président dresse la liste des 1 750 parties civiles. "Et les victimes qu'il y a eu en Syrie et en Irak, est-ce qu'elles pourront prendre la parole ?". Plus tard, il a cherché à dédouaner trois de ses co-accusés, soupçonnés de l'avoir conduit en Belgique après les attentats. "Si je demande de me déposer à tel endroit, ils le font sans réfléchir. Ces gens-là sont en prison depuis six ans, ils n'ont rien fait", a-t-il vitupéré. "On verra ça ultérieurement monsieur Abdeslam", lui a rétorqué le président qui a fini par lui couper le micro. Aussi prévisibles soient ses provocations, elles ont choqué plusieurs victimes. Rescapé du Bataclan, Gaëtan Honoré a confié au sujet du comportement provocateur de Salah Abdeslam "Je ne pensais pas qu'on puisse se comporter comme ça dans un procès de cette ampleur, avec de tels enjeux dramatiques". Au total, l'appel et la vérification d'identité des 1 750 parties civiles du procès des attentats du 13 Novembre 2015 auront duré deux jours.