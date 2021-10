Procès des attentats du 13-Novembre : les victimes à la barre

Depuis le début du procès, ils ont écouté, désormais à eux d'être entendu. Eux, ce sont les blessés, les rescapés indemnes physiquement, mais traumatisés à vie et ceux qui ont perdu un proche. Le fils de Philippe Duperron est mort au Bataclan. Nous l'avons rencontré au sein de l'association des victimes “13onze15 : Fraternité et Vérité” qu'il préside. À ses côtés, Gaëlle Messager, elle a été grièvement blessée dans la salle de concert. Voici ce qu'ils diront à la barre. "C'est Thomas qui va parler en fait. C'est que lui qui n'est plus là pour dire ce qu'il a vécu, que nous soyons là pour qu'il existe encore, que par notre parole, il soit encore d'une certaine manière présent", dit Philippe Duperron, père de Thomas décédé au Bataclan. "Moi effectivement, j'ai encore tout un chemin chirurgical. J'ai pris une balle dans le visage et que j'ai perdu toute cette partie du visage qui a été entièrement reconstruite. Le mois dernier, j'ai ma 47e opération et je ne sais pas quand j'arriverai au bout, mais je pense que j'ai encore une dizaine a priori", témoigne Gaëlle Messager, rescapée du Bataclan. Trois cents parties civiles viendront livrer leur témoignage. Gaëlle a longtemps hésité, car si elle juge cela nécessaire, elle sait que ce sera une épreuve. "Ce n'est vraiment pas évident d'aller à la barre, devant le box, devant cette cour, devant des centaines d'avocats. Voilà, c'est vraiment compliqué de faire réémerger ce qu'on a enfoui. Si je pleure, je pleure, ce n’est pas grave, au moins, j'aurai verbalisé, au moins, on aura dit des choses", dit-elle. Verbaliser, se retrouver entre victimes, autant de moments réparateurs et au-delà, il y a la justice qui sera rendue. "Ça nous aide de se retrouver et de se dire, j'étais là, je t'ai donné la main, c'était moi enfin. Et six ans encore après, on arrive à faire une chaîne humaine virtuelle. Je trouvais ça un peu thérapeutique", poursuit-elle. "À la fin de ce procès, les peines seront prononcées, ces peines seront exécutées, et c'est clairement un élément-clé de notre démarche, de notre reconstruction", conclut Philippe. Les auditions des parties civiles sont prévues pour durer cinq semaines.