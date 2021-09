Procès du 13-Novembre : enquête sur l’insaisissable Abdeslam

Tous les regards sont braqués sur lui. À 32 ans, Salah Abdeslam est aujourd'hui le détenu le plus surveillé de France. Il est surtout celui qui détient les clés pour résoudre l'énigme du 13-Novembre. L'ancien petit délinquant franco-belge de Molenbeek était-il un second couteau au sein du commando ? Pour les enquêteurs, Salah Abdeslam était le convoyeur de la mort, chargé de véhiculer tous ses complices. Sur les photos prises la veille des attentats, il ouvre la route des tueurs. Direction Paris. Grâce à des postiches et de faux papiers, il a berné l'attention de tous les services de renseignement. Les policiers en sont convaincus : Salah Abdeslam devait lui aussi mourir en kamikaze. “C'est un problème lié à sa ceinture d'explosifs qui n'a pas fonctionné qu'il n'a pas pu participer. Mais très vraisemblablement d'après ce que l’enquête a pu établir, il était prévu qu'il participe lui-même en tant que membre du commando à ces attentats”. C'est une question capitale. Salah Abdeslam a-t-il lui-même désactivé son gilet explosif avant de s'enfuir ? Il a multiplié les versions contradictoires auprès de ses proches. Les policiers finiront par obtenir un début de réponse dans un ordinateur retrouvé dans une poubelle après les attentats. Un message troublant envoyé par le terroriste présumé à un commanditaire : “je suis Abou Abderrahmane, celui qui a participé à la première attaque. Il y avait un défaut dans ma ceinture. J'aimerais juste pour l'avenir être mieux équipé avant de passer à l'action”. Seul survivant des commandos meurtriers, Salah Abdeslam fut ensuite un fantôme pendant ces 4 mois de cavale. Ces derniers jours, l'accusé a profité du procès pour justifier les tueries et faire du prosélytisme. Derrière les murs de sa prison, dans sa cellule filmée 24h sur 24, il passe ses journées plonger dans la lecture de livres consacrés à l'islam. Isolé, le prisonnier essaye de vanter les mérites du djihad aux rares détenus qu'il croise. “Depuis quelque temps, il a intensifié ses prières. Il a aussi envie de montrer parce que c'est quelqu'un de très malin, ce n'est pas quelqu'un qui est stupide. C’est quelqu'un qui sait qu'il est observé”. Depuis son arrestation, Salah Abdeslam n'a jamais exprimé ni regret ni remords. Il n'a jamais expliqué non plus son rôle dans le commando. Un bon nombre de rescapés espèrent qu'il se confiera enfin.