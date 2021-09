Procès du 13-Novembre : les victimes face aux prises de paroles des accusés

Ce mercredi 15 septembre était, une journée, éprouvante pour les blessés, les rescapés et les familles des 130 morts des attentats du 13 novembre 2015. Elles ont entendu pour la première fois les 14 accusés, invités par le président de la cour à donner leur positionnement global sur les faits qui leur sont reprochés. Ce qui a été choquant, ce sont les propos de Salah Abdeslam qui s'était déjà exprimé de manière intempestive ces derniers jours. Le seul survivant du commando parisien se lance dans un discours très politique de justification. "On a combattu la France, on a attaqué la France, on a visé la population, des civils. Mais en réalité, on n'a rien de personnel contre ces gens-là. On a visé la France et rien d'autre", a-t-il exprimé. Une revendication inaudible pour les victimes. Profil bas pour les autres accusés. Certains n'ont pas voulus faire de déclaration pour le moment. D'autres ont d'emblée montré qu'ils sont prêts à collaborer. Comme Adel Haddadi, soupçonné d'avoir voulu participer aux attentats. La suite dans le reportage ci-dessus.