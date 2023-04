Procès du crash Rio-Paris : Airbus et Air France relaxés

Ils sont sortis décontenancés et en colère du tribunal. Quatorze ans que les proches des 228 victimes du vol Rio-Paris attendaient que la justice se prononce. Résultat, Air France et Airbus ont bien commis les fautes, d'après les juges, mais sont toutefois déclarés non-coupables. Les deux fleurons français de l'aéronautique sont reconnus responsables sur le plan civil et vont sans doute devoir verser des dommages et intérêts. Principalement montrer du doigt, la fiabilité des sondes Pitot, ces capteurs de vitesse et de pression, qui ont givré juste avant le crash. Mais pour les juges, sans ce problème technique, rien ne prouve pour autant que l'accident aurait pu être évité. "S'agissant des fautes commises par Airbus et Air France, aucun lien de causalité certain n'a pu être démontré avec l'accident", tel est le verdict du tribunal judiciaire de Paris, en ce lundi 17 avril. Air France et Airbus disent prendre acte du jugement et expriment leurs compassions à toutes les familles des victimes. Le parquet a désormais dix jours pour faire appel. TF1 | Reportage G. Brenier, R. Reverdy, P. Limpens