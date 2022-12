Procès du crash Rio-Paris : la colère des familles des victimes

Dans la salle d'audience, les familles des victimes ont laissé éclater leur colère à l'annonce de la décision du parquet. Parmi elles, Ophélie Toulliou qui a perdu son frère dans la catastrophe. "On a foi en la justice en fait, sinon on ne serait pas là. On n'a pas demandé un procès démagogique. On a l'impression finalement que ça n'a servi à rien. On nous marche sur la tête quoi !", réagit-elle. Le parquet estime qu'il n'y a eu aucun manquement ni négligence de la part d'Airbus et d'Air France lors du crash du vol Rio-Paris. Aux termes de réquisitions, il n'y a pas de condamnation possible, selon le parquet. La compagnie et le constructeur sont jugés pour homicide involontaire après l'accident du vol AF447 dans lequel 228 personnes sont décédées, en juin 2009. À l'origine du crash, la défaillance des sondes Pitot, ces indicateurs de vitesse qui ont givré et entraîné une panne. Après neuf semaines de procès, c'est l'incompréhension des parties civiles. "Nous sommes tous absolument, non seulement, choqués, mais en plus, outrés par le sens des réquisitions auxquelles nous venons d'assister, parce qu'elles font fi, je vous le dis, de neufs semaines de débats et elles font fi de la peine des victimes", explique maître David Koubbi, avocat des parties civiles. Contactés, Air France et Airbus ne souhaitent pas faire de commentaires supplémentaires. La compagnie et le constructeur doivent livrer leur plaidoirie, jeudi 8 décembre 2022, à l'occasion du dernier jour du procès. TF1 | Reportage L. Merlier