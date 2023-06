Procès du tueur de DRH : la douleur du mari d'une victime

C'est un homme brisé, Mathieu Caclin a perdu sa femme, Géraldine, il y a plus de deux ans, la mère de ses deux enfants, lycéens à l'époque. Sa femme était la directrice des ressources humaines de l'entreprise Faun, de Guilherand-Granges. C'est elle qui avait signifié à Gabriel Fortin son licenciement en 2010, car il n'était pas suffisamment compétent. Dix ans plus tard, l'ingénieur revient à son bureau et tire sur la DRH. Ce meurtre n'est qu'une partie du plan de Gabriel Fortin, il a décidé de retrouver tous ceux qui, selon lui, ont ruiné sa carrière d'ingénieur. Avant Géraldine Caclin, il s'en était pris à Estelle Luce, 39 ans, puis Bertrand M. 48 ans, le seul rescapé, tous deux l'avaient licencié il y a quinze ans. Autre victime : Patricia Pasquion, 54 ans, conseillère à Valence, au centre Pôle emploi où il a été rattaché. Elle ne s’était pourtant jamais occupée de son dossier. Un parcours meurtrier réalisé en 40 heures. Après son arrestation, les enquêteurs découvrent qu'il avait tout minutieusement préparé, réalisant même des repérages. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Rio, A. Guillet, I. Zabala