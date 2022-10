Procès du vol Rio-Paris : les proches des victimes en quête de réponses

Ophélie Toulliou, sœur d'une victime du crash, ne peut s'empêcher de sourire en évoquant ce grand frère, fou de voyages, qu'elle admirait. En juin 2009, tout juste fiancé, il se rend à Rio de Janeiro, au Brésil. Lors du trajet du retour en direction de Paris, il est à bord du vol Air France 447. Mais au milieu de l'Atlantique, il disparaît avec 216 passagers et douze membres d'équipage. À l'origine du crash, la défaillance des sondes, dites Pitot. Ces indicateurs de vitesse ont givré et entraîné une cascade de messages d'erreur. Les pilotes connaissaient-ils les procédures d'urgence ? Pouvaient-ils éviter les crashs ? La justice a d'abord cru à une erreur humaine. Mais, les familles des victimes ont fait appel et le procès démarre enfin ce lundi 10 octobre 2022. La compagnie Air France et le constructeur Airbus sont poursuivis pour homicide involontaire. Des entreprises, qui selon Ophélie Toulliou, ont fui leurs responsabilités. Le procès durera deux mois, au terme de treize ans d'attente et d'un deuil presque impossible sans corps, ni explications. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, S. Humblot