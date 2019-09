Procès d'un chauffard récidiviste : le combat d'une mère

Le procès d'un chauffard récidiviste qui a tué deux enfants en bas âge et blessé un nourrisson va se tenir jeudi 19 septembre. L'homme roulait à pleine vitesse sur une route départementale de Laon, dans le département de l'Aisne. Les faits remontent en avril 2018. Les experts en sécurité routière estiment que les peines encourues ne sont ni suffisantes ni dissuasives. Mais est-ce vraiment le cas ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.