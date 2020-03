Procès Fillon : de la prison ferme requise contre l'ancien Premier ministre

Au terme de quatre heures et demi d'une démonstration féroce et intraitable, les deux procureurs ont demandé au tribunal de condamner François Fillon à une peine de cinq ans de prison, dont deux ferme. Le tout assorti d'une amende de 375 000 euros, et de dix ans d'inéligibilité. Demain, ses avocats auront fort à faire pour tenter de convaincre de la réalité de l'emploi de la femme de l'ancien Premier ministre.