Procès France Télécom : le témoignage des victimes

Des anciens hauts dirigeants de France Télécom sont poursuivis pour harcèlement moral à l'origine d'une vague de suicides. Au total, 35 salariés s'étaient donné la mort alors que l'entreprise était en pleine restructuration. L'une de nos équipes a recueilli le témoignage d'Yves Minguy et de Rémy Louvradoux, respectivement ancien cadre et fils d'un ancien salarié de France Télécom. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.